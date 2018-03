تعليم الوفاق يبحث مع رؤساء الجامعات سبل إعادة إعمار جامعة بنغازي

اجتمع وزير التعليم “عثمان عبد الجليل” مع عدد من رؤساء الجامعات في مختلف المدن بمقر إدارة الامتحانات في العاصمة طرابلس.

وأطلق رؤساء الجامعات حملة لبحث سبل للتبرع من أجل دعم وإعادة إعمار جامعة بنغازي، حيث بدأت الحملة بتبرع نقابة أعضاء هيئة التدريس بقيمة 12 دينار المخصص الشهري لكل عضو هيئة تدريس.

وأعرب الرؤساء من مختلف الجامعات ونقابة أعضاء هيئة التدريس في كل جامعة واتحاد الطلبة عن مبادرتهم بزيارة جامعة بنغازي للوقوف على آخر الأوضاع بشأنها.

من جانبه تعهد “عبد الجليل” بدعم المبادرة من خلال وقوف الوزارة خلف هذه الحملة ومساندتها.

