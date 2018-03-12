تقرير لمجلس الأمن: صبراتة منقسمة بين جماعتين مسلحتين

كشف تقرير لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بالشأن الليبي أن الاشتباكات التي وقعت في صبراتة أكتوبر الماضي ترجع أسبابها إلى “التنافس بين الجماعات المسلحة المحلية للسيطرة على المدينة وطرق” مضيفا أن عدد الخسائر البشرية كان كبيرا بالنسبة لعدد سكان صبرانة”.

وبين التقرير المؤقت لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملا بالقرار 1973″2011″، والذي تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، أن الجماعات المسلحة المحلية حاربت من اجل الحصول على دعم سياسي ومالي وعسكري من الجهتين الفاعلتين على الصعيد الوطني وهما الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني”.

وتابع التقرير “اشتدت هذه المنافسة أيضا بسبب الدعم الذي تقدمه الجهات الفاعلة الدولية التي تحرص على وضع حد لنزوح المهاجرين من صبراتة”.

وأشار التقرير إلى أن صبراتة هي نقطة انطلاق المهاجرين الرئيسية إلى ايطاليا مبينا أن المدينة منقسمة بين جماعتين مسلحتين متناحرتين ضالعتين في تهريب المهاجرين فالمنطقة الشرقية تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة المسماة مصعب أبو قرين الوادي أما المنطقة الغربية فتخضع لسيطرة كتيبة الشهيد انس الدباشي بقيادة احمد الدباشي”.

وشهدت صبراتة أكتوبر الماضي اندلاع اشتباكات بين قوات تابعة لغرفة محاربة تنظيم داعش بالمدينة ومجموعة مسلحة في المدينة أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.

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