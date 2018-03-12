المسماري : العملية العسكرية فرض القانون تهدف إلى ضبط الأمن في سبها

قال الناطق باسم القوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، إن العملية العسكرية : “فرض القانون”، التي أعلن عنها القائد العام المشير خليفة حفتر، في مدينة سبها، تهدف إلى ضبط الأمن.

المسماري وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أكد أن القوات المسلحة لا تدعم أي طرف على حساب الآخر في النزاع الدائر بالجنوب الليبي، مشيرا إلى أنها قد تمكنت من تخفيف حدة الاشتباكات في سبها، مؤكدا أنه وبعد انتهاء المهلة الممنوحة للجماعات المسلحة في سبها يوم السابع عشر من هذا الشهر، ستقوم القوات المسلحة بتطبيق القانون على المخالفين.

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