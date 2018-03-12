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المؤقتة تصدر قرارا بشأن الهيئة العامة للكهرباء

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة اليوم الاثنين، قرارا يقضي بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة .

وتضمن القرار رقم (55) لسنة 2018 بحسب وكالة الأنباء الليبية في مادته الأولى:  إعفاء المهندس مختار بركة عبد الله نوري من مهامه كنائب لرئيس مجلس إدارة الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

وتضمنت المادة الثانية: إعفاء المهندس عبد الله إبراهيم محمد الكشر من مهامه بعضوية مجلس إدارة الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

ونصت المادة الثالثة: يتم إدارة الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة من خلال رئيس الهيأة، على أن يكون له ممارسة ومباشرة كل الصلاحيات والاختصاصات المقررة لرؤساء الهيآت العامة بالتشريعات النافذة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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