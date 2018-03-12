الشافعي : الرئاسي خصص 700 ألف دينار لمهجري تاورغاء

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية المفوضة في حكومة الوفاق، فاضي الشافعي، إن زيارتها الأخيرة لمخيم مهجري تاورغاء في قرارة القطف كان الهدف منها الوقوف على أحوال المهجرين، وتقديم العون لهم، والتخفيف من معاناتهم، وأن الحكومة” لن تكون عاجزة عن إيجاد الحلول لكل المشاكل والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، ومنها قضية تاورغاء التي تعتبر من الأولويات.

وأوضحت الشافعي في مداخلة هاتفية في برنامج أكثر أن الوزارة بصدد تقديم كافة إمكانياتها المتاحة لمساعدة المهجرين من تاورغاء، وأن العمل جار على حلحلة الأمور، لتوفير الدعم المادي، مشيرة إلى أن جهود الرئاسي أثمرت عن تخصيص مبلغ مقداره سبعمئة ألف دينار لمهجري تاورغاء، مؤكدة أنه لا يفي بالحاجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا