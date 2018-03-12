تركيب وحدات خاصة بقسم غسيل الكلى بمستشفى قورينا‎

تم بمستشفى قورينا الطبي للأمومة والطفولة والطوارئ، تركيب 5 وحدات خاصة بقسم غسيل الكلى.

يأتي ذلك، في إطار تجهيز قسم غسيل الكلى بالمستشفى، والذي سيبدأ في تقديم خدماته للمرضى فور توفير مواد تشغيل للوحدات والمستلزمات الخاصة بالقسم.

وكان جهاز الإمداد الطبي قد قام بتسليم مستشفى قورينا الطبي 5 وحدات لغسيل الكلى، على أن يتم تسليم وحدات أخرى خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن إدارة المستشفى افتتحت في 3 من ديسمبر الماضي العيادات الخارجية التي تجاوز عدد المترددين بها 100 ألف متردد حتى الآن، إلى جانب تفعيل قسم الإسعاف والطوارئ مطلع العام الجاري والذي أجري به يوم الأمس أول عملية جراحية.

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