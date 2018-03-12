“الميهوب” لـ” المتوسط”: أغلب أعضاء التأسيسية تابعين لتيار الإسلام السياسي أو تحت تأثير المال

خاص – المتوسط

انتقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب طلال الميهوب، تصريحات أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حول أن قانون الاستفتاء خارج اختصاصات مجلس النواب.

وقال الميهوب في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن ” قانون الاستفتاء حق تشريعي أصيل لمجلس النواب ومحاولات الإخوان تجاهل هذا الحق الدستوري” لتظل الفوضى تعم البلاد.

وأردف الميهوب: أن محاولات الإخوان لن تمرر ولن تؤدي إلا لمزيد من الانقسام والفوضى.

وأشار المهيوب، إلى أن “أغلب أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إما تابعين لتيار الاسلام السياسي أو تحت تأثير المال السياسي”.

وأستطرد الميهوب قائلا إن ” محاولات فرض دستور من الجانب الغربي على الليبيين لن تحقق أهدافهم”.

وأكمل الميهوب، ” إذاً كانت الرغبة حقيقية في استقرار البلاد، يجب أن يكون الدستور توافقي، ويجب تعديله، عدا ذلك لن ينالوا مبتغاهم بتمرير دستور غير توافقي”.

يشار إلى أن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “رانيا الصيد” قالت لا علاقة لمجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء نظرا لاحتواء القانون على نصوص الإعلان الدستوري الذي حدد موضوع الاستفتاء وهو مشروع الدستور.

وأشارت الصيد الى أن اقرار هذا المشروع لابد أن يتم بالحصول على ثلثي المقترعين سواء في المرحلة الأولى أو الثانية والتي تعد من الضوابط الدستورية لإجراء الاستفتاء “لوائح دستورية”، مضيفة أنه طبقا للقانون فأنه يحق للمفوضية العليا للانتخابات الاطلاع بتنفيذها وإجراء الاستفتاء.

وقالت الصيد إن العلاقة بين مجلس النواب والدستور، تبقى محكومة بما تضمنته الفقرة (12) من التعديل الدستوري السابع التي نصت على التالي بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور، من طرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده، وحصل على أغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلى مجلس النواب لإصداره، وأن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول، ويصدر مجلس النواب قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الدستور

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