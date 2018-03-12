تواصل أعمال صيانة المياه والصرف الصحي بالفندق البلدي بنغازي

بنغازي 12 مارس 2018 (وال)- باشرت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ببنغازي اليوم الإثنين، في أعمال صيانة خطوط تصريف مياه الصرف الصحي الرئيسة بمنطقة الفندق البلدي .

هذا وكانت خطوط المياه والصرف الصحي بمنطقة الفندق البلدي، قد تعرضت للأضرار أثناء الحرب على التنظيمات الإرهابية التي كانت متحصنة في مناطق وسط البلاد والفندق البلدي والصابري وأخريبيش، مما أدت إلى خروجها عن العمل، وتسببت في حدوث بحيرات من المياه الصرف الصحي، مما أثر بشكل مباشر على عودة الحياة إلى المنطقة بعد تحريرها في الأشهر القليلة الماضية . (وال- بنغازي) ع إ/ ر ت

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