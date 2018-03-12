الجيش الليبي ..تحركات عسكرية وسياسية

رغم المفاوضات المتكررة،والاجتماعات المتعددة والمبادرات المختلفة، الرامية جميعها إلى إخراج ليبيا من مستنقع العنف والانقسامات،فإن الأوضاع المتردية في البلاد مازالت على حالها،في ظل أزمة سياسية حادة وإنقسامات بين الفرقاء تجهض كل محاولات إنهاء الفوضى وحالة التمزق الراهن.

وتنعكس حالة الجمود السياسي وغياب التوافق، على الأوضاع الأمنية في البلاد،حيث مازالت عدة مناطق ليبية تعاني من الإنفلات الأمني وإنتشار الجماعات المسلحة. وتتسارع خطى الجيش الليبي في محاولة لتأمين الأراضي الليبية مع تواصل انتصاراته على البؤر الارهابية،بالتوازي مع دعمه للمسار السياسي ومحاولة إنهاء الأزمة التي مازالت تؤرق الليبيين.

** تأمين الجنوب:

وفي ظل استفحال الخطر في الجنوب الليبي،الذي إختلطت فيه الصراعات القبلية، مع خطروجود حركات مسلحة من متمردي تشاد ودارفور والنيجر، علاوة على عناصر تنظيم “داعش”، الذين إستغلوا الفوضى للتجمع جنوب ليبيا تحت مسمى “جيش الصحراء”، حيث بدأ في تعزيز صفوفه بالمقاتلين الأجانب سواء المنخرطين سابقا في التنظيم أو تجنيد عناصر جديدة من دول الجوار خاصة الأفارقة.

ودفع تصاعد التوتر في هذه المنطقة المنسية، قوات المسلحة الليبية، إلى تعزيز انتشارها وفرض سيطرتها على الجنوب الليبي، لاسيما مدينة “سبها” ضمن العملية العسكرية التي أطلقها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، تحت اسم “عملية فرض القانون”؛ عقب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة مؤخرًا بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، أن قواته تمكنت من إعادة الهدوء إلى مدينة سبها، التي تقع على بعد نحو 660 كلم جنوب طرابلس، وتعد مركزا لتهريب المهاجرين الأفارقة، وعمليات التهريب الأخرى صوب ساحل ليبيا على البحر المتوسط. وتشهد نوبات متكررة من القتال ضمن صراع على أوسع نطاق، تدور رحاه منذ الأزمة التي عصفت بالبلاد العام 2011

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن تعليمات صدرت تقضي بترتيب وإعادة هيكلة الوحدات العسكرية بالمنطقة بعيداً عن الجهوية والقبلية والمناطقية، مشيرة إلى أن القيادة العامة للجيش أصدرت أوامر أيضا بضرورة وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع في مدينة سبها، مع إخلاء جميع الأماكن الحيوية بالمدينة، والابتعاد عن المناطق السكنية دون أي شرط أو قيد، قبل أن تحذر بالرد القاسي والمباشر في حالة مخالفة هذه الأوامر والتعليمات لفرض القانون.

وتلقى تحركات الجيش الليبي لتأمين الجنوب الليبي ترحيبا قبليا، أعلن عنه مجلس أعيان ومشايخ قبائل وادي الشاطئ جنوب ليبيا،الذى أكد في بيان له، الجمعة الماضي، دعمه الكامل لقرار القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، والمتمثّل بفرض القانون في الجنوب الليبي، محذّرًا في الوقت نفسه من وجود مخطّط لتفجير الوضع في مدينة سبها.

وتعتبر جبهة الجنوب الليبي، من أكثر الجبهات تأثرا بحالة الفوضى السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد. حيث تعاني هذه المنطقة من التهميش وأدّى فراغ الحكم فيها، بصورة مطردة، إلى استقطاب المتطرفين الذين يبحثون عن ملاذ في الجنوب من جهة والمهاجرون الذين يتمّ تهريبهم عبر المنطقة من جهة أخرى،وهو ما يؤثر على الأمن في ليبيا، وفي الدول المجاورة وأوروبا.وتعتبر مسألة تأمين هذه المنطقة الحيوية أولوية قصوى لفرض الأمن والإستقرار في بقية مناطق البلاد.

** تحرير درنة:

تتوالى الأحداث منذ أسابيع على أطراف مدينة درنة،مع تواصل مساعي تحريرها من قبضة التنظيمات الإرهابية. حيث أعلنت مجموعة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الوطني أنها إستهدفت نقاط تمركز جديدة للجماعات المسلحة في منطقة الظهر الحمر جنوب المدينة. وأوضح آمر محور الظهر الحمر في غرفة عمليات عمر المختار،العميد رمضان الحوتي،أنّ”قوات الجيش استهدفت أوكار الجماعات المسلحة بمدفعية الهاوزر، ما أسفر عن إصابة خمسة من العناصر المتحصنة في المنطقة، بفعل الألغام التي زرعوها أثناء محاولتهم الفرار من نيران المدفعية”، لافتاً إلى أنه “تم نقل جرحى العناصر المسلحة إلي مستشفى الهريش في المدينة.

وتفرض قوات الجيش حصارا على الجماعات المسلحة المسيطرة على درنة استعدادا لدخول المدينة، بعد أن أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

ويبدو الجيش الليبي أكثر اصرارا على تحرير المدينة،إذ قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحافي عقده في بنغازي ،الأحد، أن العمليات متواصلة في درنة وفق الخطة الموضوعة من قبل القيادة العامة، وإن الضربات تتواصل لحين القضاء على الإرهاب بشكل نهائي.

وأفاد المسماري، بأن غرفة عمليات سرت الكبرى قتلت 3 عناصر قيادية تابعين لتنظيم “داعش” الإرهابي، هاربين من مدينة درنة.مؤكدا أن هناك بعض العناصر التابعة لتنظيم داعش تتحرك في مناطق جنوب سرت وجنوب بني وليد وجنوب خليج السدرة، لكنّ القوات المسلحة تبسط نفوذها على المنطقة وتًحاصر تلك العناصر للقضاء عليهم.

وتعتبر المدينة درنة الوحيدة شرق البلاد التي مازالت تحت سيطرة العناصر الارهابية،حيث شكلت المدينة مركزا رئيسيا لتجمّع الإرهابيين والجماعات المتطرفة، ويعاني سكانها من سيطرة مجموعات متطرفة مسلحة تسمى “مجلس شورى مجاهدي درنة” الذى يعتبر أحد أذرع تنظيم القاعدة في ليبيا،والذى مازال يطبق مخالبه حولها. وقد بدأ الجيش الليبي،التجهيز للمعركة منذ إعلان تحرير مدينة بنغازي بالكامل من الجماعات الإرهابية.

**دعم الإنتخابات

تتسارع الخطى في الأوساط الليبية نحو إجراء الإنتخابات في الفترة القادمة في محاولة قد تكون الأكثر جدية لإنهاء الأزمة.وقال باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري،في المؤتمر الصحفي من بنغازي، الأحد، إن الجيش الوطني مع إجراء الانتخابات وسيقبل بالنتائج كيفما كانت، وبحال تأخرت سيبدي مرونة من أجل مصلحة ليبيا، مشددا على أنه لا مخرج للأزمة الراهنة إلا من خلال صناديق الاقتراع.

ورحب الجيش الوطنى الليبى،في اكثر من مناسبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى البلاد،وسبق أن قال المتحدث باسم الجيش الوطنى، العميد أحمد المسمارى، فى مؤتمر صحفى فى بنغازى،في ديسمبر الماضي، إن الجيش الوطنى على استعداد كامل لتأمين مراكز الانتخابات، مطالبا بإعطاء الفرصة للشعب الليبى لإبداء رأيه عبر صناديق الاقتراع بحرية كاملة وشفافية، موضحا أن الانتخابات ستكون تحت إشراف قضائى ليبى ومراقبة عربية ودولية، ودعا المسمارى البرلمان الليبى إلى الإسراع فى إصدار قانون الانتخابات لتحديد مدتها وشروطها.

وكانت الأمم المتحدة،قد طرحت في 21 سبتمبر الماضي، خارطة عمل جديدة لحل الأزمة الليبية تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد لإنهاء الصراع السياسي وحالة الانقسام المؤسساتي في الدولة.

ووقعت البعثة الأممية في ليبيا في السادس من ديسمبر الماضي اتفاقية مع المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لتقديم الدعم الفني واللوجيستي لها.وتسعى البعثة لإجراء انتخابات قبل نهاية سبتمبر من العام 2018، حسب ما أعلن رئيس البعثة غسان سلامة نهاية نوفمبر الماضي.

ويشير المراقبون،إلى أن إجراء الانتخابات الليبية في ظل موافقة الأطراف الليبية عليها،فضلا على الدولي على دعمها تنظيميا ولوجستيا، من شأنها أن تساعد على انهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات وإعادة بناء مؤسسات الدولة ما سيمكنها من الخروج من حالة الفوضى واللااستقرار.

ويأمل المتابعون للشأن الليبي أن تكون الانتخابات بوابة لإخراج البلد من الأزمات التي يعيش على وقعها منذ سنوات، ويرى هؤلاء أن إجراء الانتخابات في 2018 والذهاب مباشرة إلى الشعب لانتخاب رئيس ومن يمثلهم في برلمان جديد، من شأنه تجاوز جميع التناقضات القانونية، وبناء هيكل مؤسسي واحد يمكن أن تتعامل الجهات الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي معه، كونه يستند إلى الشرعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية