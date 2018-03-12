وزير داخلية الوفاق يبحث مع السفيرة الفرنسية ملف الهجرة

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبد السلام عاشور سفيرة فرنسا لدى ليبيا “بريجيت كورومي” بمقر الوزارة بطرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن “الوزير استعرض خلال لقاء اليوم الاثنين الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس داعياً كافة السفارات إلى العودة واستئناف أعمالها من داخل طرابلس”

وأكد عاشور أن “وزارة الداخلية لديها رؤية أمنية من شأنها الحفاظ على أمن المواطنين والأملاك العامة والخاصة” وفق ذات المصدر.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما سببته من مشاكل أمنية لدول العالم كافة ولدول حوض المتوسط خاصة معربا عن رغبة وزارة الداخلية في التعاون مع الجانب الفرنسي في كافة المجالات الأمنية من تدريب وتطوير لأداء منتسبي وزارة الداخلية.

من جانبها أعربت السفيرة الفرنسية عن رغبة بلادها في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الأمنية .

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