خاص – المتوسط

قامت أدارة مدرسة رواد التطور برفقة بعض الطلبة، صباح اليوم الاثنين، بتكريم مديرية أمن المرج لتحصلها، على أفضل مديرية على مستوي ليبيا.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية أمن المرج، أحمد ضو المسماري، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه حضر التكريم مدير الأمن ومساعد الشؤون الأمنية ومساعد الشؤون العامة ورئيس قسم العلاقات والإعلام الأمني.

من جانبه رحب مدير الأمن بادرة المدرسة والطلبة المرافقين لهم، معربا عن شكره وتقديره لهذه البادرة الطيبة، وحث مدير الأمن الطلاب على طلب العلم والمثابرة في الدراسة لان هؤلاء الطلبة هم عماد المستقبل.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post تكريم أمن المرج لحصولها على أفضل مديرية على مستوى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية