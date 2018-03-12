سيادة القائد العام المشير خليفه حفتر يستقبل مشايخ وأعيان قبيلة المغاربة

الرجمة 12 مارس 2018 (وال)- استقبل سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفه بالقاسم حفتر اليوم الإثنين،مشايخ وأعيان قبيلة المغاربة .

هذا وثمن سيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفه بالقاسم حفتر، تضحيات قبيلة المغاربة من أجل أمن الوطن وكرامة المواطن، ووقوفهم خلف الجيش الوطني في حربه على الإرهاب وإقامة دولة المؤسسات .

من جهته أكد شيخ قبيلة المغاربة الباشا صالح الأطيوش دعم ووقوف أبناء القبيلة خلف للقوات المسلحة بقيادتها الحكيمة في حربها على الإرهاب وبناء دولة المؤسسات . (وال- الرجمة) إ م/ ر ت

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