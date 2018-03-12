تقرير لمجلس الأمن: بنغازي لازالت مسرحا للاشتباكات

أكد تقرير لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بالشأن الليبي أن مدينة بنغازي لازالت “مسرحا للاشتباكات بين الجيش الليبي والمقاتلين المتطرفين” بالرغم “من الإعلانات المتكررة الصادرة عن الجيش الليبي بشأن” تحريرها.

وبين التقرير المؤقت لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملا بالقرار 1973″2011″، والذي تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه أن الحركات المتطرفة “مثل سرايا الدفاع عن بنغازي (تواصل ) تجنيد المقاتلين ولاسيما من السكان النازحين في مصراتة وطرابلس”.

واستند التقرير إلى نشطاء محليين في القول انه جرى إرغام “55643 ليبيا على مغادرة بنغازي بسبب العنف أو الخوف من الاضطهاد السياسي”.

وأوضح التقرير أن الجيش اثبت “قدرته على فرض حكمه بدون منازع على شرق ليبيا “.

وكان قائد الجيش خليفة حفتر أعلن في يوليو الماضي تحرير بنغازي من تنظيم داعش مطالبا الشعب الليبي بدعم المؤسسة العسكرية لتطهير البلاد

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