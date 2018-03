“السراج” يناقش مع المجلس البلدي تاجوراء سبل حل مختنقات المرافق بالبلدية

المتوسط :

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج”، صباح اليوم الإثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، أعضاء المجلس البلدي تاجوراء رفقة أعضاء من مجلس النواب لبحث لمختنقات التي تواجه عدد من مرافق البلدية.

و أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لجهود السراج من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، فضلا عن اهتمامه بدعم البلديات،

وأكد “السراج” حرصه على حل المختنقات التي تواجه المرافق في البلديات بمختلف مناطق ليبيا دون استثناء بطريقة متوازنة وحسب الامكانيات المتاحة.

وأصدر “السراج”، في ختام اللقاء، تعليماتها للوزارات ومؤسسات الدولة بحل كافة ما يواجه بلدية تاجوراء من مشاكل والتي طرحها أعضاء المجلس كل حسب اختصاصه ووفقا للأولويات، مشيراً إلى أن هناك مخصصات مالية ستمنح مباشرة للبلدية.

