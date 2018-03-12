وكالة تركية تقدم قاعتي حاسب آلي لكلية التقنية الصناعية في مصراتة

ليبيا – أنشأت وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” قاعتي حاسب آلي ومركز للتعليم والتصميم ثلاثي الأبعاد في مدينة مصراتة

وبيّنت وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” في بيان لها وفقاً لوكالة “الأناضول” للأنباء أن القاعتين والمركز شُيدا لصالح المركز التعليمي لمجلس بلدية مدينة مصراتة وكلية التقنية الصناعية في المدينة.

وأوضحت الوكالة أن هذا يأتي ضمن برنامج زيادة التوظيف الذي تنفذه الوكالة في عدة دول ويضم برامج تأهيل مهني تهدف لتدريب أفراد مؤهلين، مضيفةً أنه تم تزويد القاعتين بـ 42 جهاز حاسب آلي وسيقوم مركز التعليم ثلاثي الأبعاد بتقديم دورات في التصميم ثلاثي الأبعاد بهدف فتح أفاق عمل جديدة للشباب.

وتقدم كلاً من عميد كلية التقنية الصناعية أحمد بن ساسي ورئيسة اللجنة الدائمة للتنمية البشرية بمجلس بلدية مصراتة هناء خضورة بالشكر لتركيا ووكالة”تيكا” على المشروع.

المرصد – متابعات

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