مع انتهاء تسجيل الناخبين بالخارج الليلة .. “الكميشي” يكشف أسباب عزوف الناخبين

المتوسط – سامر أبو وردة

كشف مدير إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية العليا للانتخابات، صلاح الدين الكميشي، عن بلوغ عدد المسجلين بسجل الناخبين بالخارج حتى نهاية أمس الأحد، نحو 6092، وأن العدد قد زاد بنحو 40 آخرين منذ ساعات، لافتاً إلى أن الرقم النهائي سيتم الإعلان عنه بنهاية فترة “التمديد الأخيرة”، الساعة 12 صباحاً، بنهاية اليوم، الإثنين 12 مارس.

وقال الكميشي، في تصريح تليفزيوني، إنه نظراً لسهولة إجراءات التسجيل، والتي تتم اليكترونياً، فقد كان من المتوقع أن يزداد أو يتضاعف عدد المسجلين مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة، والتي كانت تتولى فيها “منظمة الهجرة الدولية” مسؤولية القيام بعملية التسجيل والإشراف على الاقتراع، واصفاً عدم حدوث الزيادة المتوقعة ب “الأمر غير المفهوم”.

وأرجع الكميشي، ما أسماه “شبه عزوف” من قبل الليبيين المقيمين بالخارج إلى وجود نسبة كبيرة من كبار السن والأميين، والذين يصعب عليهم التعامل مع التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى حدوث مشكلات في خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من البلدان التي يقيم بها الليبيين.

كما فنَد كميشي، الاتهامات الموجهة لـ “المفوضية” بتعمد اختلاق مشكلات تقنية في عمليات التسجيل، قائلاً ” إن من يتهم “المفوضية” بذلك، هو بالأساس رافض للعملية الانتخابية، لكنه لا يملك الشجاعة للاعتراف بذلك”، مشيراً إلى أن الاتهامات والتشكيك لم تثار إلا مع انطلاق عملية التسجيل.

