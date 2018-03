” المؤقتة “تقرر عدم صرف مرتبات الوحدات دون تقديم بيانات الموظفين

المتوسط:

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة بيان موجه لمراقبي ومدراء مكاتب الخدمات المالية بالبلديات والمراقبين الماليين ومساعديهم لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة، اليوم الاثنين.

وقالت الحكومة ، ” أن وزارة المالية والتخطيط أهابت في العديد من المكاتبات الصادرة ولعل أخرها رقم 1 لسنة 2018 ميلادي بضرورة إحالة البيانات الوظيفية لموظفيها وفقا للنموذج المعد من قبل إدارة المتابعة بديوان الوزارة حتى يتسنى لهم فرزها وتحليلها لكشف الازدواج الوظيفي لكافة الوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة”.

وأكملت الحكومة المؤقتة، ” أنه بناء على ما سبق بيانه، يطلب منكم اتخاذ كافة التدابير القانونية المخولون بها قانونا لتفعيل ما ورد وعدم مطالبة الوزارة بالمخصصات المالية للمرتبات الشهرية لأي وحدة إدارية طرفكم لم تقدم بيانات موظفيها وفق النموذج المشار إليه”.

