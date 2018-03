المتوسط:

اجتمع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة ، اليوم الاثنين، في طرابلس مع وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهيمي.

وناقش غسان سلامة آخر تطورات العملية السياسية في ‎ليبيا واستمع إلى إحاطة من الوزير حول الميزانية، بحسب بيان البعثة الأممية في ليبيا على صفحتها على موقع فيسبوك.

