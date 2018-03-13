شباب البركت يأخذون زمام المبادرة

أخذ شبان من منطقة البركت جنوبي مدينة غات، زمام المبادرة، وقاموا بحملة للتخلص من القمامة التي تراكمت جراء توقف شركة الخدمات العاملة بالمنطقة.

فبعد أسابيع على توقف شركة الخدمات بالبركت عن أداء مهامها بسبب شح وقود الديزل، تراكمت القمامة وتكدست في الشوارع، فقرر الشباب أن يبادروا ويقوموا بحملة للتخلص من القمامة التي شوّهت منظر المنطقة.

وسعى الشبان إلى جمع الأموال من المحال التجارية في البركت، لتوفير دعم مالي بسيط للحملة التي سيشارك فيها أيضا الهلال الاحمر، إلى حين أن تجد شركة الخدمات العامة حلا لأزمة الوقود التي شلّت حركتها.

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