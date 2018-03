المتوسط:

التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة عميد بلدية مدينة سبها حامد الخيالي ووفد من الجنوب ، اليوم الاثنين ، في طرابلس.

وتطرق الاجتماع لمناقشة سبل إنهاء العنف الجاري في الجنوب وتعزيز حماية المدنيين هناك.

وناقش الاجتماع دور الأمم المتحدة في إنهاء العنف في الجنوب وسيناريوهات حل الأزمة.

