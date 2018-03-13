البريميرليج| مانشستر سيتي يواصل التحليق في الصدارة بفوزه على ستوك

​حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا سهلًا على مضيفه ستوك سيتي في المباراة التي جمعتهما على ملعب بريطانيا ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الإسباني دافيد سيلفا بالهدف الأول للسيتى في الدقيقة 10 من زمن المباراة بعد صناعة من ستيرلينج، قبل أن يعزز اللاعب نفسه التقدم لفريقه في الدقيقة الـ50 من المباراة من صناعة البرازيلي خيسوس.

وغاب الدولي المصري رمضان صبحي، المحترف في صفوف ستوك سيتي، عن التشكيل الأساسي لفريقه قبل أن يُشارك في الدقيقة 88 من المُباراة.

سيلفا، الذي يحمل آمال الماتادور في المونديال القادم، يعيش أحد أفضل مواسمه، حيث أحرز هدفه الـ7 هذا الموسم مع السيتيزنز، وهو الرقم الأكبر له منذ أن أحرز 12 هدفا في موسم (2014/2015).

كتيبة جوارديولا رفعت رصيدها لـ81 على قمة الدوري بفارق 16 نقطة عن يونايتد أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد ستوك عند 27 نقطة في المركز قبل الأخير ويواجه شبح الهبوط للدرجة الأدني «شامبيونشيب».

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