الريان القطري يفوز على الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

كتب: علي الزيني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، على نظيره الهلال السعودي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا.

أحرز عبد الرزاق حمد الله هدف التقدم لفريق الريان، في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، وعزز رودريجو تاباتا، بهدف ثان في الدقيقة 66، وأدرك ياسر القحطاني هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الريان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الهلال عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.



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