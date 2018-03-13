التعادل يحسم مواجهة العين الإماراتي و استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

كتب: علي الزيني

تعادل الفريق الأول لكرة بنادي العين الإماراتي مع نظيره فريق إستقلال طهران الإيراني، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب آزادي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أسيا.

ولم يشارك اللاعب المصري حسين الشحات، لاعب العين في المباراة، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، حيث من المقرر أن يحدد ناديه فترة غيابه.

تقدم مامي تيام في الدقيقة 42 من ركلة جزاء لفريق الاستقلال، وأدرك تسوكاسا شيوتاني، هدف التعادل في الدقيقة 78.

بهذا الفوز رفع إستقلال طهران رصيده إلى 6 نقاط، وصعد للمركز الأول، بفارق الأهداف عن الريان القطري، وتوقف رصيد العين عند 4 نقاط في المركز الثالث.



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