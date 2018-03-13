لو معجبة برجل الحوت.. 5 حيل لاختراق قلبه

قليل جدا عندما نسمع عن فتاة أفصحت عن حبها لشاب، فبالتأكيد العادات والتقاليد التى تربينا عليها سبب في هذا، ورغم هذا الفتيات لن يحترن أبدا في الوصول إلى أى شىء، حتى وإن كان رجلا استطاع خطف قلبها، وهناك فتيات تقوم بوضع حيل وطرق وأحيانا خطة زمنية لتصل إلى رجل ترغب أن يكون شريك حياتها، ويساعدها في هذا ثلاثة أمور، ومعرفة البرج الفلكي هو أول شىء يساعد الفتاة في الوصول إلى الشخص الذي ترغب في التقرب منه والأمر الثاني يتمثل في معرفة أصدقائه المقربين، أما طبيعة تفكير الشخص فهو ثالث شيء عليكِ معرفته.

وإذا كنت تتساءلين عن كيفية الوصول إلى قلب رجل الحوت، فلا داعي للقلق، رجل الحوت ليس لديه مشكلة مع الحب، لكنك في حاجة إلى معرفة بعض الأمور عنه واختيار حيل مناسبة أيضا، ومنها.

1- عليكِ أن تكوني متدينة

لا أقصد هنا التدخل فى مظهرك وطريقة تفكيرك، لكن رجل الحوت ياعزيزتي ينجذب إلى هذا النوع من الفتيات، لكونه يشعر أنهن مصدر أمانة ولن تخدعه المتدينة أو تلهو بمشاعره، نعم يعتقد ذلك، فهو بالفعل يخشى الوقوع فى خيبات أمل جديدة، ولا يرغب فى إعادة تجارب الماضي، فعاطفته الطاغية على تصرفاته كانت السبب وراء دخوله في علاقات حب كثيرة رغم بحثه الدائم عن الاستقرار، كما تذكري أن تكوني طبيعية للغاية وغير مصطنعة في التصرفات أو ردود الأفعال، أي لا تتظاهري بشيء لستِ عليه لأنه مؤكد سيشعر أنك مصطنعة وسيلاحظ ذلك.

2- عاطفته كلمة السر

كل رجل له مفتاح أو كما نقول في جلسات الأصدقاء "مدخل"، ورجل الحوت مدخله هو العاطفة، فهو عاطفي لدرجة لا تتوقعينها وهي السبب في أنه سهل المنال ولن يتعبك فى الوصول إليه، لكنه يخشى التقرب وإزالة الحواجز، وفي البداية سيتحدث معك تحت مسمى الصداقة أو الشىء الذي جمعك معه، ولن يتطرق إلى العاطفة دون أن يشعر باهتمام أو شىء مختلف من جانبك، وحتى أسهل عليك الأمر، عليك إعطاء الحوت الكثير من الاهتمام والصداقة بشرط أن يكون هذا نابع بصدق من داخلك لأنه مؤكد سيشعر حال خداعك.

3- الحديث الإنساني مدخل أيضا

الحوت شخص إنساني يبحث عن الأفضل ونقطة التغيير فى الجميع حتى وإن كان مشغولا بعمل كثير، وهي بالفعل نقطة جيدة عنه عليك استغلالها عن طريق الحديث أمامه أو مع صديق مقرب له أو حتى زميل عن أى شىء يحزن قلبك، مؤكد أنه سيطرق إلى الحديث ويحاول بكل الطرق حل ما تعاني منه، ولا تنسي أبدا أن تكوني صادقة في مشاعرك أو حديثك، لأنه يقرأ لغة الجسد ويكشف مكنون الأشخاص من قراءته للعيون.

4- الحديث بالتفاصيل

ما رأيك في رجل يرغب منك في الحديث عن نفسك وعن كل ألم عانيتِ منه بالتفاصيل؟، رجل الحوت يريد هذا منك حتى تستطيعي امتلاك قلبه، لأنه يحب التحليل والتطرق إلى أدق التفاصيل وأيضا الأفعال، ورغم أنه شيء شيق للغاية إلا أنه أمر مزعج أيضا، فهذا يجعلك فى حالة من السؤال الدائم عن كل شىء، وحتى تستطيعين استغلال هذه النقطة فى صالحك؛ عليك التركيز على كل كلمة في حديثك وأفعالك أيضا، والحديث دائما بعفوية دون اختيار كلمات أو مصطلحات صعبة أو ثقيلة لأن الحوت عفوي للغاية.

5- شعوره بالتقدير

ليس الحوت وحده من يرغب فى التقدير والكلمات التحفيزية، الجميع فى حاجة إلى هذا، لكن هل لديك القدرة يا عزيزتي على إعطاء التقدير دائما؟ نعم الحوت يحتاجه دائما خاصة عندما يقضي وقتا معك فى الحديث عن أمور تشغل ذهنك وتعكر مزاجك.

وأخيرًا اعلمي عزيزتي أن الحوت عاطفي ومحب للعطاء للجميع، لكن قليل جدا عندما يحصل على التقدير، لذلك يفتقده ويفتقد أيضا للحب الحقيقي، فإذا كنت تنوين التقرب منه كوني صادقة فى مشاعرك وأفعالك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا