” المؤقتة” : لا صحة لتوحيد المؤسسة المالية والمرتبات في المصارف الأسبوع المقبل

نفت الحكومة الليبية المؤقتة ، خلال بيان لها ، ما تردد عن توحيد المؤسسة المالية في الدولة، اليوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة، ” أنه ردا على بعض التصريحات الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي والمبنية علي لقاء تلفزيوني يتحدث فيه احد موظفين ديوان وزارة المالية بطرابلس بشأن تعطل مرتبات الدولة لشهري يناير وفبراير لهذا العام بسبب توحيد المؤسسة المالية في الدولة وفِي هذا الشأن تؤكد وزاره المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة بان هذه المعلومات مغلوطة وغير صحيحة”.

وأضافت الحكومة،” أنه من هذا المنطلق نؤكد إن سبب تعطل المرتبات لكافة القطاعات والبلديات التابعة لوزارة المالية بالحكومة الموقنة والتي سوف تحال للمصارف خلال مطلع الأسبوع القادم هي فقط لاستكمال إجراءات إدارية تتعلق بالتنسيق حيال منع الازدواجية في مرتبات الدولة وفق التشريعات النافذة.”

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة أكدت في بيان لها أنها لن تصرف مرتبات أي وحدة إدارية دون تسليم بيانات موظفيها.

