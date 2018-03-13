إهتمام إعلامي بدعوة الجيش لإشراك أنصار القذافي في التعويضات

اهتمت العديد من وسائل الاعلام الاجنبية والعربية بدعوة الجيش الوطني إلى تعويض كافة الليبيين الذين سقطوا من جراء العمليات المسلحة منذ فبراير 2011 بمن فيهم أنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري، في تصريحات صحفية إن المصالحة الوطنية لا تشمل من قام بجرم معروف، إضافة إلى عناصر تنظيم داعش والقاعدة أو من دعمهم وتحالف معهم.

وأضاف المسماري أن ليبيا تحتاج اليوم إلى تقديم تنازلات كبيرة من مختلف شرائح المجتمع، حتى يوضع الشعب الليبي في «غرفة واحدة» حسب تعبيره.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أن المصالحة الوطنية مطلب شعبي ولكنها لا تشمل الإرهابيين من تنظيمي داعش والقاعدة.

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