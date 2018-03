“البكوش”: “حفتر” يخطط لتكوين مجلس رئاسي وجيشه ميليشيا “والنواب” لا حول له ولا قوة

المتوسط – سامر أبو وردة

قال الناشط السياسي، صلاح البكوش، إنه لا يريد إعطاء شأناً كبيراً لتصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، بشأن الانتخابات، معتبراً الاهتمام بتصريحاته بمثابة قبول بدور للقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، في الحياة السياسية.

ووصف البكوش، في تصريحات تليفزيونية، الجيش الوطني الليبي بـ “الميليشيا” التي تريد لنفسها موقعاً، متسائلاً ” لماذا يتحدث “المسماري” و “حفتر” عن أمور حول الانتخابات والمجلس الرئاسي، ولديهم قيادة سياسية متمثلة في المستشار عقيلة صالح ومجلس النواب ؟”

واتهم البكوش، المشير خليفة حفتر، بالتخطيط لتكوين مجلس رئاسي من 3 أشخاص، ويقوم بتعيين أحد أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج العضو الثاني، ويختارا – “حفتر” و “السراج” – العضو الثالث.

وأردف قائلاً “إن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، يتحدث بصرف النظر عن توجهات مجلس النواب، واصفاً مجلس النواب بأنه لم يعد له لا حول ولا قوة، ولم يعد معروفاً من الذي يتحدث باسم مجلس النواب

