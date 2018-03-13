هذا ماقدمه مصرف الوحدة للفئات الخاصة بصندوق التضامن الإجتماعي بالمؤقتة

عقد رئيس لجنة الإدارة بالهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي ” الأستاذ أحمد خليفة إبريدان ” سلسلة من الإجتماعات مع السيد فوزي جدولة مدير إدارة الفروع بمصرف الوحدة ، وذلك بشأن فتح افاق جديدة في التعامل مع الفئات الخاصة المشمولة برعاية صندوق التضامن الإجتماعي.



حيث تم الإتفاق علي تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع للفئات الخاصة المشمولة برعاية صندوق التضامن الإجتماعي من ذوي الإعاقة و الأرامل والمطلقات و مبتوري الأطراف للإستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة بكل فروع مصرف الوحدة .

هذا وأعلن المسؤولين بمصرف الوحدة خلال إجتماعهم مع رئيس لجنة الإدارة أعلنوا عن إنطلاق خدمة المرابحة الإسلامية بالمصرف وفروعه خلال الفترة القليلة القادمة.

مؤكدين بأن إدارة مصرف الوحدة هي الأولي من نوعها تتعاون وتسهل الصعاب علي المشمولين برعاية التضامن الإجتماعي.

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