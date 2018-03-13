واشنطن تنظم الثلاثاء مؤتمرا عن الوضع الإنساني في غزة

تنظم الإدارة الأميركية الثلاثاء، مؤتمرا عن الوضع الإنساني في قطاع غزة الفلسطيني، يشارك فيه بالخصوص جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره الخاص للشرق الأوسط.

وقال جايسن غرينبليت مبعوث ترامب للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إن "إدارة ترامب تعتبر أن تدهور الظروف الإنسانية في غزة يستحق اهتماما فوريا".

وأضاف في بيان "أن معالجة الوضع في غزة أمر حيوي لأسباب إنسانية ومهم لأمن مصر وإسرائيل ويشكل مرحلة ضرورية للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ودون تقديم لائحة المشاركين وخصوصا احتمال مشاركة فلسطينية، قالت الإدارة الأميركية، إن بين المشاركين "عددا من الأطراف المعنية" وأنها تتوقع "حوارا متينا".

وأضاف البيت الأبيض، "أن التحدي يتمثل في تحديد الأفكار التي يمكن تنفيذها بشكل واقعي مع الأخذ في الاعتبار استمرار معاناة فلسطينيي غزة في ظل حكم حماس التسلطي".

ويعاني قطاع غزة من الفقر والبطالة والتدهور الاقتصادي ونقص الماء والكهرباء.

وكانت القيادة الفلسطينية اتخذت قرارا بتجميد الاتصال مع المسؤولين الأميركيين أثر اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك في الوقت الذي تقول فيه الإدارة الأميركية، إنها تعمل منذ أشهر لتقديم خطة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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