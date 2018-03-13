إضراب بميناء الزاوية النفطي يُعطّل عمليات الشحن

القاهرة – بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مصادر نفطية وتجارية، أنّ إضرابًا للعمال في ميناء الزاوية النفطي عطّل نشاط التحميل في الميناء اليوم الإثنين، لكنّ المفاوضات جارية لحل النزاع.

وقال مصدر بقطاع النفط إن «العمال في ميناء الزاوية الذي يُصدر الخام من حقل الشرارة العملاق، أضربوا عن العمل للضغط من أجل زيادة في الرواتب».

ووفقًا لبيانات أعدّتها الوكالة لتتبع السفن، فإنّ الناقلة «سيجريس» كانت راسية في الزاوية اليوم من المنتظر أن يجري تحميلها بشحنة من النفط الثلاثاء.

وعانى قطاع النفط في ليبيا خلال الفترة الماضية من عمليات تعطيل مستمرة للإنتاج والشحن لأسباب أغلبها تتعلق بمطالب عاملين بزيادة الرواتب، بالإضافة إلى مكاسب جهوية. وفي آخر عملية إغلاق لحقل الشرارة النفطي، قدّرت مؤسسة النفط خسائر الإغلاق لحوالي 24 ساعة، تسبب في فاقد إنتاج قرابة نصف مليون برميل وخسائر تقدر بـ30 مليون دولار.

وكرر المهندس مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط تشديده على رفض تلك الأعمال وقال إن «القانون سيلاحق هذه الأيدي، وإن العدالة ستطالهم عاجلًا وليس آجلًا»، وأنّ «سياسة الإغلاق والابتزاز قد ولى زمنها وأن المؤسسة الوطنية للنفط ستظل الحارس الأمين على الثروة النفطية ولن تساوم على ذلك».

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