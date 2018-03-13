المؤقتة تكشف أسباب تعطل مرتبات شهري يناير وفبراير

نفت وزارتي المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة، صحة المعلومات المتداولة بشأن تعطل مرتبات الدولة لشهري يناير وفبراير لهذا العام بسبب توحيد المؤسسة المالية في الدولة.

وأكدت الحكومة المؤقتة -في بيان أصدرته للرد علي بعض التصريحات الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي والمبنية علي لقاء تلفزيوني يتحدث فيه أحد الموظفين بديوان وزارة المالية (طرابلس)، حول أسباب تعطل المرتبات- أن هذه المعلومات مغلوطة وغير صحيحة، موضحة أن سبب تعطل المرتبات لكافة القطاعات والبلديات التابعة لوزارة المالية بالحكومة المؤقتة والتي سوف تحال للمصارف خلال مطلع الأسبوع القادم، هي فقط لاستكمال إجراءات إدارية تتعلق بالتنسيق حيال منع الازدواجية في مرتبات الدولة وفق التشريعات النافذة.

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