«سرى للغاية»..وزير الدفاع يكشف في خطاب«كارثى» تفاصيل أزمته مع«السراج» بعد «براك الشاطئ»

المتوسط:

أرسل المهدى ابراهيم البرغثى وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني، خطابا إلى فتحي المجبرى القائد الأعلى للجيش الليبي ونائب رئيس المجلس الرئاسى، تحت بند «سرى للغاية» يشرح فيه أسباب أزمته مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى،

وينشر «المتوسط»، الخطاب الممهور بـ«سرى للغاية» و«طلب إعادة فتح تحقيق» وجاء فيه :« بناءا على قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 29 بتاريخ 19 مايو 2017 والقاضى بتشكيل لجنة تحقيق تحت إشرافكم وبرئاسة وزير العدل المفوض وعضوية وزر الداخلية للتحقيق فى حادثة براك الشاطئ بتاريخ 18 مايو 2017 والعمل على تحديد المسؤولين عنها فى فترة لا تتجاوز 15 يوما من ترايخ القرار وإيقافنا عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق وتحديد المسؤولية».

وزير الدفاع: السراج لم يعلن نتائج التحقيق معي رغم برائتى وتفرد بإصدار القرارات

وتابع:« ولما كانت فترة التحقيق مقرونة بفترة محددة وقد انقضت وأن لجنة التحقق قد استكملت تحقيقاتها منذ أكثر من 8 أشهر وقد خلصت لجنة التحقيق إلى عدم مسؤوليتي عن هذه الجريمة نتيجة للدلائل التى اثبتت برائتى وتعلمونها سيادتكم، معالى السيد نائب رئيس المجلس الرئاسى لقد انتظرت لأكثر من 8 أشهر من تاريخ استكمال لجنةالتحقيق أعمالها وتسليمها إلى السيد رئيس المجلس الرئاسى وبالرغم من مطالبتى المستمرة والمتكررة رسميا ووديا طيلة الفترة السابقة شخصيا ومن عدة أطراف أخرى مطالبين بإعلان نتائج التحقيق».

واستطرد « البرغثى»:« وبالرغم من إقرار إعلان نتائج التحقيق سابقا فى اجتماع المجلس الرئاسى إلا أنه كالعادة تفرد السيد الرئيس بقرارات القائد الأعلى وقرارات المجلس الرئاسى ،وقد منع إعلان النتائج مع معرفة برائتى وعدم مسؤليتى، وفى الوقاع أن عدم قيام الرئيس بواجبه نحو الجنوب ونحو القوة التى تتبعه فى قاعدة تمنهنت وعدم أخده بمقرحنا مع السادة نواب الجنوب بالمجلس الرئاسى هو الذى اوصل إلى كارثة براك الشاطئ».

وزير الدفاع يتهم المجلس الرئاسى بتسليح المرتزقة والمعارضة التشادية والسودانية

وتابع :« لقد خذلنا منذ استلام مهام عملنا حول دعم تواجدنا فى بنغازي ولعدم استجابة المجلس الرئاسى بالوقوف مباشرة مع أهلنا فى حربهم ضد الإرهاب، وقد خذلنا منسبينا من أفراد حرس المنشآت فرع الأوسط بعدم قيام حكومة الوفاق الوطني بواجبهم الوطني نحوهم ،مع معرفة أن القوة الرئيسة التى هاجمت الماني النفطية برأس لانوف والسدرة بتاريخ 12سبتمبر 2016 هم قوة المعارضة التشادية والسودانية والتى كانت متمركزة بالحقول النفطية حول زلة ومرادة وهى السابقة الأولى فى تسليح المرتزقة واستعمالهم فى قتل الليبيين، لأطماع شخصية وسياسية وللأسف كن جزاء حرس المنشآت النفطية والتشريد والتنكيل وهم الذين حاربوا الإرهاب وفتحوا الموانئ النفطية أمام حكومة الوفاق وإيثارهم وحدة ليبيا».

وزير الدفاع: السراج تعمد عدم إعلان النتائج فى تجاوز للحدود القانونية وصل للمساومة الرخيصة

وأردف:« أخاطبكم اليوم ولأول مرة كتابيا وبصورة رسمية لانعدام ثقتى فى السيد الرئيس لتعمده غير المبرر والمريب وإصراره وعدم نيته فى إعلان النتائج ولكون ذلك قد تجاوز كافة الحدود القانونية والأخلاقية حتى وصل الأمر إلى المساومة الرخيصة مما أثار الشكوك حول واقعية الضغوط الخارجية والنوايا الحقيقة لرئيس المجلس الرئاسى».

وأنهى خطابه :« أطالب من سيادتكم شخصيا وبصفتكم وأطاب نواب وأعضاء المجلس الرئاسى بإعلان نتائج التحقيق رسميا وذلك لما سببه هذا التأخير وتجاوزه لكل الحدود من ضرر جسيم شخصى وعام من جميع النواحي وحتى أتمكن من تقديماستقالتى وتسليم وظيفتى دون شائبة تشوبني كما استلمت مهامي كوزيرا مفوضا للدفاع وأرجع لمديني وأهلى وقد بذلت أقصى جهدي لمساعدتهم وفى محاول تحقيق الوفاق الوطني وأ، أعود كمواطن لخدمة ديني ووطني مع ثبات موقفي ومبادئى والتى جئت لأجلها وقبلت بمهام وزير الدفاع».

The post «سرى للغاية»..وزير الدفاع يكشف في خطاب«كارثى» تفاصيل أزمته مع«السراج» بعد «براك الشاطئ» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية