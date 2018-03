خاص – المتوسط

أعرب عضو مجلس النواب، محمد تامر، عن استغرابه من تصريحات، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رانيا الصيد بشأن عدم اختصاص مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء على مسودة الدستور، متسائلا ” كيف قانونية يخرج منها مثل هذا الكلام؟”.

وقال تامر، في تصريح خاص لـ” المتوسط” ” صحيح ان التعديل السابع للإعلان الدستوري ورد في فقرة منه انه في حال انتهاء الهيئة من صياغة مشروع الدستور يطرح للاستفتاء وهنا يجب الوقوف مشروع الدستور يحتاج الي قانون”.

وتابع: ” والبرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا المخولة بإصدار قانون الاستفتاء”، مشيرا إلى أنه لا توجد أي جهة أخرى مسؤولة عن إصدار هذا القانون

وأكمل تامر: ” فان الدستور لا يعد نافذ الا بإصدار قانون استفتاء خاص به من مجلس النواب الجهة التشريعية في الدولة”.

يشار إلى أن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “رانيا الصيد” قالت في وقت سابق “لا علاقة لمجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء نظرا لاحتواء القانون على نصوص الإعلان الدستوري الذي حدد موضوع الاستفتاء وهو مشروع الدستور”.

ولفتت الصيد إلى أن إقرار هذا المشروع لابد أن يتم بالحصول على ثلثي المقترعين سواء في المرحلة الأولى أو الثانية والتي تعد من الضوابط الدستورية لإجراء الاستفتاء “لوائح دستورية”، مضيفة أنه طبقا للقانون يحق للمفوضية العليا للانتخابات الاطلاع بتنفيذها وإجراء الاستفتاء.

وقالت الصيد إن العلاقة بين مجلس النواب والدستور تبقى محكومة بما تضمنته الفقرة (12) من التعديل الدستوري السابع التي نصت على التالي، “بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور، من طرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده وحصل على أغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلى مجلس النواب لإصداره.

The post ‎”برلماني” لـ ” المتوسط”: مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة المخولة بإصدار قانون الاستفتاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية