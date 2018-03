“الشاطر” لـ” المتوسط”: البرلمان “مفكك ولا يملك إرادته”

خاص – المتوسط

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، عبد الرحمن الشاطر، مجلس النواب للتحرك، بسرعة للتعاون مع المجلس الاعلى للدولة لإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، محملا إياه مسؤولية “خذل ناخبيه وارتكب خيانة التفريط في استقرار البلاد”.

ووصف الشاطر، في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، مجلس النواب بـ” المفكك الذي لا يبدو انه يملك إرادته او انه ملتزم بالاستحقاقات والمهام المنوطة به”.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، إن مطالبة الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور تأتي ضمن مساعي الخروج من الانسداد السياسي الذي يعطل التقدم نحو الاستقرار والشروع في لملمة أطراف الدولة.

وأكد الشاطر، أن الدولة تشهد انقسامات حادة في الداخل واطماع من أطراف خارجية للهيمنة على ثروات البلاد.

وكانت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، طالبت أعضاء مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون للاستفتاء، وأن ” لا يصادروا حق الليبيين في إبداء رأيهم بنعم أو لا”، منوهة إلى أن أعضاء مجلس النواب مواطنون وكل منهم لديه صوته.

وأشارت عمران إلى أن مجلس النواب كسلطة تشريعية عليه إصدار قانون الاستفتاء، وأن الخيارات والبدائل كثيرة ومتاحة.

