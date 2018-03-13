حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018

ايوان ليبيا – وكالات :

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ان تشهد أغلب مناطق ليبيا اليوم الثلاثاء، اعتدال في الطقس على أغلب مناطق غرب ليبيا بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ مع رياح نشطة أحيانا مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم وتنخفض يوم الغد.

وتشهد منطقة الشمال الغربي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، سماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراته ودرجات الحرارة القصوى تسجل انخفاض بسيط مقارنة بيوم الأمس حيث تتراوح مابين (21-25) درجة مئوية بينما تصل اليوم على مناطق سرت وأبونجيم إلى (30) درجة مئوية وتنخفض على هذه المناطق يوم الغد.

أما عن الشمال الشرقي بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده، فالسماء صافية الى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط فى الرؤية الافقية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب المناطق حيث تتـراوح ما بين (30-35) درجة مئوية وتتحول الرياح تدريجيا بداية من مساء هذا اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية مع تحسن في الرؤية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة . .

وتشهد منطقة الجنوب الغربي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، سماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (26-30) درجة مئوية على غدامس والحمادة بينما تكون الرياح اليوم جنوبية غربية على باقي المناطق معتدلة إلى نشطة أحيانا مثيرة للاتربة والرمال ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (37-32) درجة مئوية وتتحول الرياح من مساء اليوم الى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة مع انخفاض تدريجى في درجات الحرارة.

أما عن الجنوب الشرقي الكفرة – تازربو – السريرفالسماء صافية والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30 – 35) درجة مئوية.

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