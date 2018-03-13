العباني: تأسيسية الدستور ليس من اختصاصها إصدار القوانين

أكد عضو مجلس النواب “المتنحي” د. محمد عامر العباني، أن إصدار القوانين هو من اختصاص مجلس النواب كسلطة تشريعية في البلاد.

وعلق العباني -في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، رداً على تصريحات أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور على عدم وجود علاقة بين مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء- قائلا “إن الإعلان الدستوري وتعديلاته، نصوص مكتوبة يمكن الاختلاف في شرحها، أما إضافة أحكام أو طرحها فهو أمر مستبعد”، موضحا أن مجلس النواب عليه أن يستلم مشروع الدستور من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وطرحه على الاستفتاء خلال شهر من استلامه.

وأضاف العباني، أنه من لوازم الاستفتاء إصدار قانون الاستفتاء، والمخاطب بإصدار القانون هو مجلس النواب دون غيره، ﻷن إصدار القوانين من اختصاص مجلس النواب السلطة التشريعية دون غيره، أما الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، فهي هيئة تأسيسية ليس من اختصاصها إصدار القوانين، وكذلك فإن المفوضية العليا هي جهة تنفيذية ليس من اختصاصها إصدار القوانين.

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