مجلس الدولة يطالب الرئاسي بتحمل مسؤولياته وإتخاذ خطوات عملية لتحقيق الأمن

ليبيا – عقد مجلس الدولة أمس الإثنين جلسته العادية السادسة والعشرون في مقره بالعاصمة طرابلس لبحث الأحداث الجارية في الجنوب والتطورات المتعلقة بالإتفاق السياسي وتعديله ومعايير تولي المناصب السيادية بالإضافة للتدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي.

مجلس الدولة أدان بشدة الإشتباكات المسلحة الدائرة في الجنوب، مطالباً مجلس رئاسة حكومة الوفاق بتحمل مسؤولياته وضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الأمن وفي مقدمتها تعيين آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية وتوفير الخدمات لأهالي الجنوب بشكل عاجل.

كما استعرض المجلس بحسب المكتب الإعلامي التابع له المقترحات الثلاث التي أقرها بشأن تعديل الإتفاق السياسي وأحالها إلى بعثة الأمم المتحدة ومجلس النواب للرد عليها والوصول إلى توافق حولها.

وبحث المجلس أيضاً مقترحات لجانه الدائمة بشأن معايير تولي المناصب السيادية الواردة في الإتفاق السياسي حيث أقر المجلس هذه المعايير على أن يبدأ المجلس في مناقشة آلية الترشح لشغل هذه المناصب وفقاً لبنود الإتفاق السياسي.

كما كلف مجلس الدولة لجنة من أعضاءه لإعداد مذكرة مفصلة بشأن التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا استناداً إلى تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والتواصل مع الجهات الدولية في هذا الشأن.

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