«جوازات امساعد» يٌفعل المنظومة الأمنية لكشف الجوازات المزورة

قامت رقابة جوازات امساعد، بتفعيل المنظومة الأمنية، أمس، وذلك للكشف وضبط الجوازات المسروقة والمزورة والمحافظة علي الحدود الليبية، بحسب تصريحات للعميد مفتاح مقيل مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب المنطقة الشرقية.

ووجه «مقيل» الشكر والتقدير للمهندسين الذين قاموا بتفعيل المنظومة والشكر إلى العقيدرجب امنور ، رئيس رقابة جوازات امساعد علي ماقام من مجهودات، في هذا الصدد.

