ليبيا.. سبها: بؤرة توتر جديدة

تتناول هذه الحلقة من النقاش المغاربي الاشتباكات المتقطعة التي تشهدها منطقة في منطقة الجنوب الليبي قرب مدينة سبها. ثم تنتقل للحديث عن إعلان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه سيدعم مرشحا في الانتخابات الرئاسية القادمة. وختاما تتوقف عند لقاء بين ممثلين للأمم المتحدة ومسؤولين مغاربة في لشبونة بشأن ملف الصحراء الغربية.

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