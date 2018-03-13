توقيف جرافتين مصريتين بالقرب من سواحل درنة

درنة 13 مارس 2018 (وال)- أوقفت قطع بحرية تابعة لقاعدة طبرق البحرية اليوم الثلاثاء، جرافتين مصريتين بالقرب من سواحل مدينة درنة شرقي البلاد .

وقال آمر قاعدة طبرق البحرية إن عملية توقيف جرافتين مصريتين تمت بالقرب من سواحل مدينة درنة بواسطة قطعة بحرية “زورق المرقب” التابع للقاعدة، أثناء قيام الزورق بمهمة استطلاع ودورية لمنطقة رأي التين – درنة .

وأوضح اللواء ناجي بوعلوية أنه تمت السيطرة على الجرافتين بعد مطاردة ومناورات، تمكن آمر الزورق من توقيف والسيطرة على الجرافتين، وتغيير مسارهن إلى رصيف قاعدة طبرق البحرية . (وال- درنة) ع م/ ر ت

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