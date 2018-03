وكيل«تعليم الوفاق» يبحث الحلول العاجلة لأزمات الوزارة

المتوسط:

عقد وكيل وزارة التعليم ،مدير عام مصلحة المرافق التعليمية المكلف بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة ، اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء،مع مديري إدارة المصلحة مع مندوبي الشركات المنفذة للمشاريع التعليمية ببلدية زليتن والمجلس البلدي ومسؤولي قطاع التعليم وممثلين عن ديوان المحاسبة.

وبحسب بيان للوزارة، ناقش الاجتماع لمشاكل والصعوبات التي تواجه استكمال المشاريع التعليمية المتوقفة ووضع الحلول العاجلة لها .

