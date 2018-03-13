مباحثات مصرية فرنسية حول الأوضاع في ليبيا

أجرى الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون” حول الأوضاع في ليبيا والحلول الفعلية للخروج من الأزمة.

وأكد الطرفان، على ضرورة دفع ليبيا بإجراء المسار الدستوري والانتخابي وكذلك دعمها في توصل الأطراف إلى توافق سياسي وذلك من أجل الوصول لتسويات من شأنها إنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والأمان.

واتفق الجانبان على متابعة المستجدات على صعيد الوضع الراهن في عدد من القضايا، وعلى رأسها ليبيا وسوريا.

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