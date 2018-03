«السراج» يُناقش آخر مستجدات الوضع في ليبيا مع السفير البريطاني

المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، وحضر اللقاء المستشار السياسي لـ «السراج»، طاهر السني.

وتناول اللقاء، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، إضافة إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي، حيث جدد السفير البريطاني التزام بلاده بدعم جهود السراج لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والمساهمة بما يطلب منها في هذا الاتجاه.

من جانبه رحب «السراج» بالسفير البريطاني، مؤكدًا على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من ملفات التعاون المشترك التي تستدعي تطوير عملية التنسيق والتواصل.

