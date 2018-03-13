مالية المؤقتة تشرع في دفع مرتبات العاملين الأحد القادم

أكدت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة، أنها ستشرع في إحالة المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة شهري يناير وفبراير، لسنة ألفين وثمانية عشر، اعتبارا من يوم الأحد القادم.

مطالبة في كتاب موجه إلى مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بالبلديات، والمراقبين الماليين ومساعديهم بكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة، بضرورة توفير المستندات المطلوبة، لمباشرة إجراءات إحالة المرتبات.

مشيرة إلى ضرورة إلغاء كافة الصكوك المعلقة الصادرة قبل الأول من يناير، ألفين وستة عشر، من كافة الحسابات المصرفية للوحدة الإدارية، وتحويلها إلى حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا