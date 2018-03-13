مفوضية الانتخابات تعلن إيقاف التسجيل بالمنظومة، وتقرر استئنافه باستخدام “نموذج”

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، إقفال منظومة تسجيل الناخبين بالخارج بإجمالي عدد مسجلين بلغ 6.267 ناخبا وناخبة.

وقررت المفوضية، في بيان لها تحصلت الرائد على نسخة منه، مباشرة التسجيل عن طريق السفارات الليبية في الخارج باستخدام نموذج صمم لهذا الغرض، مشيرة إلى إمكانية الحصول عليه من الموقع الرسمي للمفوضية.

وأكدت المفوضية أن مهلة تقديم النماذج ستنتهي في 31 مارس الجاري.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مدّدت الموعد النهائي لتسجيل الناخبين بالخارج حتى 12 مارس الحالي، بعد طلب متكرر من مواطنين ليبيين مقيمين في الخارج تعذر عليهم التسجيل.

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