تفاصيل لقاء السراج مع السفير الإيطالي في طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، مع السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بيروني، لبحث تطورات الملف الليبي.

وأكد السراج خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، على “العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين، منوها بدعم إيطاليا لحكومة الوفاق وما تبذله من جهود لتتخطي ليبيا الأزمة الراهنة” وفق ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس.

وأضاف السراج، أن المفوضية العليا تواصل عملية التجهيز للانتخابات على أن يسبقها إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور.

من جهته جدد السفير الإيطالي، تأييد بلاده لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة آملاً أن تفضي هذه الجهود إلى انتخابات هذا العام ،وفق ذات المصدر.

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