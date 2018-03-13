السراج يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الملف الليبي

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، لبحث ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وأكد السراج – خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس- على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن هناك الكثير من ملفات التعاون المشترك التي تستدعي تطوير عملية التنسيق والتواصل ،وفق ما نقل المكتب الإعلامي للمجلس.

من جانبه جدد السفير البريطاني، وفق ذات المصدر، التزام بلاده بدعم جهود السراج، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والمساهمة بما يطلب منها في هذا الاتجاه

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