«الوطنية للنفط» تعقد اجتماعا تدريبا لبحث تطوير القطاع

عقدت الـمـؤسـسـة الـوطـنـيـة لـلـنـفـط الاجـتـمـاع الـثـالـث لـلـجـنـة الـمُـشـكـلـة لـوضـع مـتـقــتـرح آلـيـة مـوحـدة لـتـدريـب الـمـنـتسـبـيـن الـجـدد لـقـطـاع الـنـفــط والـغــاز بـمـقـر مـركـز الـتـدريـب الـتـابـع لـشركـة الـواحـة لـلـنـفـط، وذلك في إطار تـطـويــر الـمــوارد الـبـشـريــة وضـخ دمـاء جـديــدة فـي القـطـاع والـشـركـات الـتـابـعـة لـه.

وشارك في الاجـتـمـاع مـديـر إدارة الـتـدريـب والـتـطـويـر بـالـمـؤسـسـة الـوطـنـيـة لـلـنـفــط ورؤسـاء الأقـسـام الـتـابـعـة لـهـا، بـالإضـافـة لـعـدد مـن مـدراء الـتـدريـب والــتـخـطـيـط بـشـركـات الـقـطـاع.

وقـدم أعـضـاء الـلـجـنـة عـرضـاً ضـوئـيـاً لـلـمـقـتـرحـات والأفـكـار الـتـي سـيـتـم الـعـمـل عـلـى ضـوئـهـا لـلـبـرامـج الـمـسـتـهـدفـة لـلـمـسـتـخـدمـيـن الـجـدد فـي الـمـجـالات الإداريـة والـفـنـيـة والـسـلامـة الـمـهـنـيـة والـحـاســوب، مـتـضـمـنـة الـفـتـرات الـزمـنـيـة لـكـل بـرنـامـج.

وفـي نـهـايـة الـعـرض تـم حـوصـلــة تـلـك الأفـكــار لـوضـعـهـا فـي صـيـغـة نـهـائـيـة وعـرضـهــا عـلــى الـلـجـنـة فــي الاجـتـمـاع الـقـادم.

