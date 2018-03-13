إجراء عملية جراحية نادرة بمركز بنغازي الطبي

أجريت عملية جراحية نادرة بقسم جراحة المخ والأعصاب بمركز بنغازي الطبي لطفل يبلغ من العمر سنتين وأربعة أشهر.

وكان الطفل يعاني من عدم القدرة على المشي وعدم التحكم في البول والبراز، وهذه الحالة تم تحويلها من مدينة شحات إلى مركز بنغازي الطبي.

وبحسب ما صرح الدكتور محمد بخاطرة فإن المريض عند دخوله إلى المركز الطبي خضع لجميع الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين من خلال صورة الرنين على العمود الفقري وجود تشوه في العمود الفقري والحبل الشوكي.

وقال بخاطرة ينتهي الحبل الشوكي في الأطفال عند الفقرة القطنية الثالثة في الطبيعي وعند المريض ينتهي عند الفقرة الثانية والثالثة عجزية، لافتا إلى أن العملية استغرقت مدة أربع ساعات كاملة وتكللت بالنجاح التام.

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