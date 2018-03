أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» صيانة دورات المياه في 20 مدرسة و10 مراكز صحية في مدن طرابلس سبها وأوباري.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، «أن دورات المياه الجاهزة للعمل تساهم في تحسين صحة التلاميذ وتعزيز الحضور والإنجازات لأن الأطفال يشعرون بالراحة في البيئة المدرسية».

وقال المنظمة في بيانها: «كنا من قبل نملأ القارورات بالماء حتى نستعمل المراحيض، ولكن الآن بعد أن أصبحت المياه الجارية الباردة والساخنة موصولة بشكل مباشر، لم يعد هذا ضروريا».

وأكد البيان أن التحسينات البسيطة تحدث فرقاً كبيراً، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية وبدعم من « Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung (BMZ) United Nations CERF».

The post اليونسيف»: صيانة 30 مدرسة ومركز صحي بـ3 مدن ليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية